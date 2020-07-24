Молодым семьям с детьми выплатят пособия для покупки или строительства жилья

Правительство РФ выделит пять миллиардов рублей для компенсации части стоимости жилья молодым семьям с детьми. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Речь идет о компенсации 35% стоимости жилья молодым семьям с детьми, и в первую очередь — многодетным. Подписано постановление правительства, которое позволяет им использовать выплату на покупку и строительство жилья не только эконом-, но и более высокого класса или на рефинансирование ипотеки», — рассказал глава кабмина во время заседания.

По его словам, деньги на эти цели будут направлены до конца года. Они должны помочь решить «квартирный вопрос» более чем 15 тысячам российских семей.

Кто именно сможет получить выплату на покупку или строительство жилья?

Как уточняет «Экономика сегодня», претендовать на господдержку могут в первую очередь семьи, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий. Также семья должна иметь часть суммы, необходимой для покупки жилья, или стабильный доход.

Получатели поддержки должны соответствовать еще двум критериям: состоять в официальном браке (неполная семья с ребенком тоже может получить поддержку) и быть моложе 35 лет (и муж, и жена).

Ранее 5-tv.ru выпустил подробный материал о том, кто и при каких условиях может получить бесплатную квартиру от государства.