Россияне стали чаще менять операторов сотовой связи

Ситуация с коронавирусом повлияла и на рынок сотовой связи. Россияне стали чаще менять операторов. Об этом говорят опубликованные «Изветиями» данные Центрального научно-исследовательского института связи.

В августе услугой воспользовались более трехсот тысяч абонентов — это рекорд с начала года. Эксперты связывают рост, в первую очередь, с окончанием режима самоизоляции. Операторов также меняют из-за желания снизить расходы на сотовую связь. Одним из факторов влияния стала корректировка тарифов «большой четверки».

Следующий всплеск перехода специалисты ожидают в осенне-зимний период.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о постепенном отказе сотовых операторов от «безлимитки».