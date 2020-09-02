Россияне стали чаще менять операторов сотовой связи
В июле количество перенесенных номеров впервые за год превысило отметку в 300 тысяч, а в августе оказалось максимальным с начала 2020 года.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Maciej Luczniewski; 5-tv.ru
Ситуация с коронавирусом повлияла и на рынок сотовой связи. Россияне стали чаще менять операторов. Об этом говорят опубликованные «Изветиями» данные Центрального научно-исследовательского института связи.
В августе услугой воспользовались более трехсот тысяч абонентов — это рекорд с начала года. Эксперты связывают рост, в первую очередь, с окончанием режима самоизоляции. Операторов также меняют из-за желания снизить расходы на сотовую связь. Одним из факторов влияния стала корректировка тарифов «большой четверки».
Следующий всплеск перехода специалисты ожидают в осенне-зимний период.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о постепенном отказе сотовых операторов от «безлимитки».
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