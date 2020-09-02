«Девочка с хачапури»: дочка Галкина и Пугачевой предпочла на завтрак вредную еду

В этом году кроме сына Рудковской и Плющенко в школу пошли еще одни звездные дети — это Лиза и Гарри дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой. Родители активно делились фотографиями с 1 сентября первоклашек, а сегодня Галкин в своем микроблоге Instagram решил показать обычные будни перед школой, а именно утренний прием пищи дочери.

На кадрах маленькая Лизавета в школьной форме сидит за столом роскошной кухни и завтракает хачапури с чашечкой кофе. Отец шутливо сравнил ее образ с картиной Серова «Девочка с персиками», на что сама Лиза по-взрослому подметила, что на произведение искусства ситуация не похожа, и лучше назвать ее девочкой с завтраком.

Instagram @maxgalkinru

Видеоролик не оставил фанатов телеведущего равнодушными, в комментариях фолловеры разделились на два лагеря: одни отметили артистичность и ум девочки, вторые не оценили набор продуктов, которыми завтракала первоклашка.

«Лиза, пьет кофе по утрам?»;

«Странный завтрак для ребенка»;

«Дали бы ей сразу жареной картошки перед уроками», — комментировали подписчики Максима Галкина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что близнецам Гарри и Лизе семь лет исполнится только в середине сентября, но звездные родители уже отвели детей в первый класс Первой московской гимназии.