Активисты из ОНФ добились выплат стоматологам, лечившим пациентов с COVID-19

Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) продолжают контролировать начисление выплат медицинским работникам, которые работают с пациентами с COVID-19. Как рассказала эксперт ОНФ Юлия Зимина, специалисты движения работают совместно с юристами, которые помогают с консультацией на безвозмездной основе. По ее словам, на данный момент обработано более 700 обращений.

Большой победой она назвала заслуженные начисления выплат врачам Стоматологической поликлиники № 33 в Санкт-Петербурге, которые работали с коронавирусными пациентами, принимая по 30 человек в день.

«Мы на сегодняшний день хотели показать победу в Санкт-Петербурге, где справедливость восторжествовала, и Стоматологии 33-й, которой мы занимались несколько месяцев, наконец пришли федеральные выплаты. Врачам, которые работали в «красной зоне“», — заявила Зимова.

В свою очередь, сотрудники стоматологии выразили свою благодарность ОНФ за помощь. Как заявил стоматолог Роман Розов, у врачей были сложности с выплатами за апрель, май и июнь. Однако благодаря поддержке активистов и администрации поликлиники, стоматологи только сейчас получили долгожданные выплаты.

Как отметила Зимова, благодаря усилиям юристов и исполкомов ОНФ, в рамках проекта «ОНФ. Помощь» и Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе, удалось помочь большому количеству медицинских учреждений.

Так, в июне из Нытвенской районной больницы в Пермском крае из-за конфликта с главврачом уволились несколько десятков врачей. Медики жаловались на снижение зарплаты в условиях пандемии и частые перемены графиков работы. Активисты ОНФ организовали проверку прокуратуры, в результате чего медработники получили положенные выплаты, а в больницу назначили нового главврача. В социальных сетях коллектив медучреждения поблагодарил ОНФ за помощь.

На данный момент ОНФ работает с коллективным обращением от водителей отделения скорой помощи Центральной медико-санитарная части № 120 ФМБА РФ в Мурманской области. Там прокуратура уже выявила нарушения в части невыплат надбавок водителям, перевозящих пациентов с коронавирусом. ОНФ держит ситуацию на контроле.

Кроме того, в работе находится обращение от ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Вредена», который с апреля по май был закрыт на карантин, так как работающие в учреждении медики заразились COVID-19, исполняя свой профессиональный долг. Тем не менее, руководство центра отказало врачам в выплатах, сославшись на отсутствие статуса инфекционного станционара. ОНФ взяла ситуацию под свой контроль до тех пор, пока выплаты не будут произведены.

Ранее 5-tv.ru писал, что на поддержку врачей и соцработников выделят дополнительные 56 миллиардов рублей.