Песков заявил, что до вывоза Навального в ФРГ отравляющих веществ у него не нашли

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что до транспортировки Алексея Навального в немецкую клинику в Берлине никаких отравляющих веществ в его организме обнаружено не было.

«До вывоза больного в Берлин, в соответствии со всеми международными стандартами, был проведен целый комплекс анализов у нас в стране, никаких отравляющих веществ выявлено не было», — сказал Песков.

Он также отметил, что российские медики на официальном уровне предложили немецким коллегам обмен данными по Навальному, однако ответа пока не получили.

Ранее в ряде западных и российских СМИ появилась довольно сомнительная информация об «отравлении» блогера, которую не все представители СМИ смогли корректно перевести и верно трактовать.

Так, в заявлении указано, что проверка взятых у Навального образцах выявила «недвусмысленные доказательства химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы «Новичок». Эта фраза «доказательства вещества» вызвала трудности в трактовке публикации и породила разные формулировки, такие как «доказательства наличия вещества в организме» Навального, «доказательства наличия последствий действия вещества» и другие.

Алексей Навальный почувствовал себя плохо 20 августа на борту самолета, который выполнял рейс Томск — Москва. Экипаж экстренно посадил воздушное судно в Омске, где мужчину госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии. Навального ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

Медики не обнаружили ядов и следов их пребывания в крови или в моче блогера. По мнению омских врачей, у Навального произошло нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое понижение сахара в крови.

22 августа Алексей Навальный был госпитализирован в берлинскую клинику Charite.

Ранее 5-tv.ru писал, что Песков заявил, что германские власти не сообщили Москве о своих выводах по поводу «отравления» Навального.