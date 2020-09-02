Кремль: Берлин не сообщил Москве о своих выводах об «отравлении» Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что германские власти не проинформировали Москву о своих выводах по поводу «отравления» блогера.

Представитель Кремля подчеркнул, что таких данных у них нет, пишет РИА Новости.

Ранее в ряде западных и российских СМИ появилась довольно сомнительная информация об «отравлении» блогера. Не все представители средств массовой информации смогли корректно перевести опубликованные данные, тоже самое касается и их трактовки.

К примеру, в заявлении указано, что проверка взятых у Навального образцах выявила «недвусмысленные доказательства химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы «Новичок». Эта фраза «доказательства вещества» вызвала трудности в трактовке публикации и породила разные формулировки, такие как «доказательства наличия вещества в организме» Навального, «доказательства наличия последствий действия вещества» и другие.

К сожалению, в ФРГ не уточнили данное заявление, однако поспешили сделать заявление о «последствиях отравления» блогера для России.

С «постановкой диагноза» Навальному не в первый раз возникают некие нестыковки. В клинике Charite, куда блогер был доставлен из Омска, ранее заявляли, что в организме оппозиционера были найдены следы интоксикации субстанцией группы веществ ингибиторов холинэстеразы. Средства массовой информации тут же начали трубить об «отравлении» Навального, ссылаясь на берлинских медиков, однако те, как выяснилось позже, не говорили о способе поступления в его организм этого вещества.

Алексей Навальный почувствовал себя плохо 20 августа на борту самолета, который выполнял рейс Томск — Москва. Экипаж экстренно посадил воздушное судно в Омске, где мужчину госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии. Навального ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

Медики подчеркнули, что ядов и следов их пребывания в крови или в моче блогера не обнаружено. Омские врачи считали основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое понижение сахара в крови.

22 августа Алексея Навального вывезли из России и госпитализировали в берлинскую клинику Charite.