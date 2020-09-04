Шойгу посетовал, что российские студенты плохо знают географию

Российские студенты плохо знают географию, посетовал глава Минобороны РФ, президент Русского географического общества Сергей Шойгу. В интервью сайту KP.RU он рассказал, какие плачевные результаты показал первый географический диктант, проводившийся в 2015 году. Тогда, по его словам, учащиеся вузов не знали самых базовых вещей об окружающем мире.

«Мы сначала провели опрос в одном из, казалось бы, элитных вузов, и на вопрос: „Куда впадает Волга?“ пятеро студентов ответили „в Байкал“, а двое сказали, что никуда не впадает», — поделился Шойгу.

Сейчас, по его словам, ситуация постепенно улучшается. Однако для полноценного знания географии не мешало бы ввести обязательный устный экзамен.

«Мне кажется, что по географии не ЕГЭ обязательный нужен, а нормальный полноценный экзамен. Я считаю, что географию надо знать как таблицу умножения. Кстати, хорошая идея — географическая „таблица умножения“», — предложил Шойгу.

По его мнению, в такую таблицу стоило бы внести сотню вопросов, ответы на которые должен знать каждый. Низкий уровень знаний студентов он объяснил отсутствием у них потребности в том, чтобы держать информацию в голове: ведь у каждого под рукой есть смартфон с навигатором, которые подскажут, как и куда пройти.

Географический диктант проводится в России с 2015 года. Его основная цель — популяризация географических знаний и повышение интереса к географии России среди граждан. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как поделились впечатлениями от географического диктанта Сергей Шойгу и Сергей Шнуров.