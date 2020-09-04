Самая опасная медуза Черного моря обосновалась на пляжах курортных городов

Курорты черноморского побережья атаковали ядовитые медузы — морские животные весьма агрессивны. Жалят отдыхающих в Сочи, Анапе и Геленджике.

В том, что от поездки на море могут остаться не только приятные воспоминания, но и ожоги, убедился Кирилл Сергеев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что названы лучшие места для фото в самом популярном курорте Турции.