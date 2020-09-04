Самая опасная медуза Черного моря обосновалась на пляжах курортных городов
Случаи укусов медуз фиксируют по всему побережью: в Сочи, Геленджике, Анапе.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / SeaTops; 5-tv.ru
Курорты черноморского побережья атаковали ядовитые медузы — морские животные весьма агрессивны. Жалят отдыхающих в Сочи, Анапе и Геленджике.
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