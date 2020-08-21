Названы лучшие места для фото в самом популярном курорте Турции

Ассоциация туроператоров России (АТОР) составила список лучших мест для фото в самом популярном среди россиян курорте Турции — Анталье. Корреспондент АТОР побывал в городе и его окрестностях и представил подборку нетипичных, но весьма живописных достопримечательностей.

Первое место среди заслуживающих внимания объектов фотограф отдал самому высокому каньону в Турции (400 метров) под названием Тазы. Он находится в национальном парке Кепрюлю, который расположен к северу от Серика и Манавгата. Приезжать полюбоваться каньоном нужно минимум на несколько часов, чтобы успеть прогуляться и насладиться невероятной природой.

atorus.ru

Далее автор отметил самое глубокое в Турции — 184 метра — кратерное озеро Салда. Оно располагается на высоте 1,2 тысячи метров над уровнем моря. За сочетание бирюзовой воды и белых берегов местные жители прозвали его «турецкими Мальдивами». Однако купаться в водоеме не стоит. Дно озера довольно тягучее и можно утонуть. Зато содержащаяся в нем глина насыщена магнием и считается лечебной.

atorus.ru

Любителей древности обязательно заинтересует античный город Кибира в районе Гельхисар турецкой провинции Бурдур. Он был построен предположительно в III веке до нашей эры. Для просмотра в Кибире доступны: площадь, одеон, то есть парламент, с уникальной мозаикой в виде Медузы Горгоны, греко-римский театр, агора (торговая площадь), стадион, фонтан, водопровод. Вход в город бесплатный, поскольку с 2006 года по сей день там ведутся раскопки.

atorus.ru

В список «инстаграмных» мест также попал старый городской квартал Калеичи в центре Антальи, где можно найти «кусочек старой османской Турции» с узкими улочками, вымощенными брусчаткой, маленькими домиками с черепичными крышами и деревянными нависающими балкончиками. Затем оттуда можно отправиться к Дюденскому водопаду высотой 40 метров, нижняя часть которого также стала визитной карточкой знаменитого курорта.

atorus.ru

Замыкает пятерку достопримечательностей самый большой в Турции парк отдыха и развлечений The Land of Legend. Там можно посетить яркие шоу, включая шоу фонтанов, посетить магазины, водные аттракционы, и сделать отличные снимки. Однако в связи с пандемией коронавируса масштабные шоу-программы в парке пока не проводятся.

atorus.ru

Ранее 5-tv.ru сообщал, из каких трех российских городов возобновили международные перелеты.