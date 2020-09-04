Конкурсанты «Большой перемены» спели вместе с Дианой Арбениной

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Нюра Незванова
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Хор из 160 школьников исполнил вместе с солисткой группы «Ночные снайперы» песню «Гавань».

Фото, видео: Таврида - АРТ

Диана Арбенина вместе с хором участников Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — выступили на одной сцене. 160 школьников из разных регионов России и солистка «Ночных снайперов» исполнили песню «Гавань».

Один из участников «Большой перемены» Александр Иванов, приехавший из Севастополя, рассказал о своих впечатлениях от фееричного выступления с артисткой.

«Я очень рад, что я выступил на одной сцене со звездой — Дианой Арбениной. Спасибо „Тавриде“ и „Большой перемене“ за такую возможность. Мы репетировали чуть меньше месяца, но у нас все получилось», — сказал юноша.

В «Большой перемене» каждый подросток может проявить способности и найти свои сильные стороны. В нем принимают участие более миллиона старшеклассников.

В полуфинал конкурса вышли 6000 школьников, в финале окажутся 1200 человек, а среди победителей — 300 учащихся 8-9 классов и 300 десятиклассников.

Десятиклассников ждет приз в миллион рублей, которые они смогут потратить на оплату обучения, а если поступят на бюджет, то на ипотеку или бизнес-стартап.

Учащиеся 8-9 классов премируются суммой в 200 тысяч рублей.

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