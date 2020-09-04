Конкурсанты «Большой перемены» спели вместе с Дианой Арбениной
Хор из 160 школьников исполнил вместе с солисткой группы «Ночные снайперы» песню «Гавань».
Закрыть
Смотрите также:
Через тернии к знаниям: Как изменится обучение школьников и студентов из-за пандемии
Российские вузы вошли в сотню лучших университетов мира
Сказка наяву: Праздник «Алые паруса» потряс жителей всего мира
«Это стоит видеть своими глазами!» — Выпускники из разных уголков России в восторге от «Алых парусов»
«Неповторимая атмосфера романтики»: Путин поделился впечатлениями от «Алых парусов»
«Будущее в ваших руках»: Путин поздравил школьников и студентов с началом нового этапа жизни
Когда и как можно подать документы для поступления в вузы
Акция «Большой этнографический диктант» стартует в России
Зимние школы проекта «Я — профессионал» стартуют в России
Японский школьник отпинал учителя во время урока, класс смеялся и снимал видео
Фото, видео: Таврида - АРТ
Диана Арбенина вместе с хором участников Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — выступили на одной сцене. 160 школьников из разных регионов России и солистка «Ночных снайперов» исполнили песню «Гавань».
Один из участников «Большой перемены» Александр Иванов, приехавший из Севастополя, рассказал о своих впечатлениях от фееричного выступления с артисткой.
«Я очень рад, что я выступил на одной сцене со звездой — Дианой Арбениной. Спасибо „Тавриде“ и „Большой перемене“ за такую возможность. Мы репетировали чуть меньше месяца, но у нас все получилось», — сказал юноша.
В «Большой перемене» каждый подросток может проявить способности и найти свои сильные стороны. В нем принимают участие более миллиона старшеклассников.
В полуфинал конкурса вышли 6000 школьников, в финале окажутся 1200 человек, а среди победителей — 300 учащихся 8-9 классов и 300 десятиклассников.
Десятиклассников ждет приз в миллион рублей, которые они смогут потратить на оплату обучения, а если поступят на бюджет, то на ипотеку или бизнес-стартап.
Учащиеся 8-9 классов премируются суммой в 200 тысяч рублей.
Читайте также
88%
-0.29 89.04
-0.10
Нашли ошибку?