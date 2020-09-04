Саперы обезвредили сотни снарядов времен ВОВ в Ленинградской области

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В регионе идет разминирование участков, выделенных под строительство социального жилья.

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Фото, видео: www.globallookpress / MOD Russia; 5-tv.ru

Лучших саперов России направили в Ленинградскую область — там сейчас идет разминирование участков под строительство социального жилья. Специалисты уже обезвредили сотни снарядов, оставшихся здесь со времен Великой Отечественной войны.

Корреспондент МИЦ «Известия» Алиса Паршакова наблюдала за работой профессионалов. Подробности в репортаже.

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