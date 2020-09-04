Губернатор Дрозденко осмотрел экспозиции Ленобласти на выставке «Агрорусь-2020»

Эфирная новость 136

Крупнейший в России смотр достижений сельского хозяйства проходит в петербургском «Экспофоруме».

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress / Rupert Oberhäuser; 5-tv.ru

Покормить страусов, погладить коров, посидеть в кабине трактора, отведать свежий мед могут посетители выставки «Агрорусь». Крупнейший в России смотр достижений сельского хозяйства проходит сейчас в петербургском «Экспофоруме».

Почетным гостем ярмарки стал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Ведь региону есть что показать на этом традиционном празднике урожая.

В рамках выставки обсуждают сельский туризм, инвестиции в агропромышленный комплекс. Правительство Ленинградской области заключило соглашения о сотрудничестве с птицефабрикой «Северная» и Петербургским тракторным заводом.

+14° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
75.18
-0.29 89.04
-0.10
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 сентября

Последние новости

1:41
Шойгу обвинил НАТО в стремлении милитаризировать Черноморский регион
1:15
Жена внука Пугачевой спела вместе с мужем на свадьбе — видео
0:56
Когда начнут массово вакцинировать москвичей? — ответ Собянина
0:33
«В городе N…»: Как Александра Ливанская стала звездой провинциальной журналистики
0:10
Неудачный день и беснующаяся нечисть: что нельзя делать 6 сентября
23:59
Массовая авария затруднила движение на Кутузовском проспекте в Москве — видео

Сейчас читают

Попросили уйти со сцены: Петросяну пришлось экстренно прервать выступление
Ширвиндт прокомментировал инцидент с Меньшиковым на прощании с Андреевым
Олег Меньшиков устроил скандал на прощании с Владимиром Андреевым

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок