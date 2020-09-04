Губернатор Дрозденко осмотрел экспозиции Ленобласти на выставке «Агрорусь-2020»
Крупнейший в России смотр достижений сельского хозяйства проходит в петербургском «Экспофоруме».
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Фото, видео: www.globallookpress / Rupert Oberhäuser; 5-tv.ru
Покормить страусов, погладить коров, посидеть в кабине трактора, отведать свежий мед могут посетители выставки «Агрорусь». Крупнейший в России смотр достижений сельского хозяйства проходит сейчас в петербургском «Экспофоруме».
Почетным гостем ярмарки стал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Ведь региону есть что показать на этом традиционном празднике урожая.
В рамках выставки обсуждают сельский туризм, инвестиции в агропромышленный комплекс. Правительство Ленинградской области заключило соглашения о сотрудничестве с птицефабрикой «Северная» и Петербургским тракторным заводом.
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