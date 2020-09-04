Лавров: России нечего скрывать по ситуации с Навальным

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что России нечего скрывать в ситуации с Алексеем Навальным. Он напомнил, что как только блогер почувствовал себя плохо на борту самолета Томск-Москва, были приняты «немедленные меры» по посадке воздушного судна и транспортировке Навального в больницу.

«Алексей там (в больнице — Прим.ред.) провел, как я понимаю, чуть более полутора суток, и все это время, ежечасно мы слышали требования немедленно рассказать, что случилось», – сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.

При этом он сообщил, что ФРГ до сих пор не предоставила России никакой конкретной информации по данному делу.

«И мы до сих пор этой информации не имеем. Все происходит по старым сценариям, когда какие-то обвинения в наш адрес выдвигаются с публичных трибун», — произнес глава МИД.

Лавров сообщил, что, по некоторым данным, ответ германской стороны по Навальному задерживается из-за позиции внешнеполитического ведомства Германии. Он подчеркнул, что Москва будет решать, какие шаги предпринять, когда от Берлина поступит информация с конкретными фактами.

Кроме того, глава МИД сравнил ситуацию с Навальным с историей со Скрипалями, заявив, что тогда Лондон так же представил странам ЕС свои данные.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимиру Путину представят доказательства фальсификации «отравления» Навального, о которых говорил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Правительство Германии 2 сентября заявило о том, что Навальный якобы был отравлен веществом из группы «Новичок». В частности, в документе шла речь о том, что во взятых у блогера образцах были выявлены: «недвусмысленные доказательства химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы «Новичок». Однако ни что за образцы были исследованы, ни что именно обнаружено — само вещество или его следы, или последствия воздействия вещества, в документе нет конкретики.