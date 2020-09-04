Шаброву и Поляковой потребовалась помощь медиков на прощании с Клюевым

В московском Малом театре простились с народным артистом России Борисом Клюевым. Смерь актера стала ударом для многих, ведь тот до последнего продолжал работать в театре и телевизионных проектах, несмотря на тяжелую болезнь. Проститься с ним пришли коллеги, друзья и поклонники, однако посетить зал театра можно было лишь на несколько минут. Остаться в помещении позволяли лишь самым близким актера.

Супруга Клюева сидела рядом с гробом до конца церемонии и изо всех сил старалась держать себя в руках, чтобы не разрыдаться и не упасть в обморок. Однако не все из пожелавших проститься с артистом оказались со столь сильными нервами, сообщает «Экспресс газета».

ТАСС / Карпухин Сергей

Так, у поэта-песенника Михаила Шаброва от переизбытка чувств резко упало давление. Ему оперативно оказали помощь, благо, около здания театра дежурила скорая. Не обошелся без вмешательства медиков и визит 85-летней актрисы Людмилы Поляковой. Она не смогла сразу после приезда зайти в зал прощания с артистом, с которым около 15 лет играла на одной сцене, — упала в обморок.

Борис Клюев скончался в Москве 1 сентября. Официальная причина смерти не уточняется, однако известно, что актер последние два года боролся с раком легких. Народного артиста похоронят на Троекуровском кладбище.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Бориса Клюева проводили в последний путь аплодисментами.