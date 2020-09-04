Актера Бориса Клюева проводили в последний путь аплодисментами

Эфирная новость 6 748

Близкие, друзья и сотни поклонников творчества народного артиста России собрались на панихиду в Малом театре, в котором актер проработал полвека.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com / АГН Москва; 5-tv.ru

В Москве прощаются с народным артистом России Борисом Клюевым. Он ушел из жизни в минувший вторник. На панихиду в Малом театре, в котором актер проработал полвека, собрались близкие, друзья и сотни поклонников его творчества. Чтобы отдать дань памяти, люди с самого утра выстроились в огромную очередь. Ученики говорят, что без него будет пусто. А коллеги — что будет не хватать его обаяния и интеллекта.

Народный артист России Борис Клюев скончался 1 сентября после продолжительной болезни. Ему было 76 лет. Похоронят актера в Москве на Троекуровском кладбище.

Читайте также

+14° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
75.18
-0.29 89.04
-0.10
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 сентября

Последние новости

1:15
Жена внука Пугачевой спела вместе с мужем на свадьбе — видео
0:56
Когда начнут массово вакцинировать москвичей? — ответ Собянина
0:33
«В городе N…»: Как Александра Ливанская стала звездой провинциальной журналистики
0:10
Неудачный день и беснующаяся нечисть: что нельзя делать 6 сентября
23:59
Массовая авария затруднила движение на Кутузовском проспекте в Москве — видео
23:50
Не отвечает на звонки: советская актриса Тамара Семина живет затворницей

Сейчас читают

Попросили уйти со сцены: Петросяну пришлось экстренно прервать выступление
Ширвиндт прокомментировал инцидент с Меньшиковым на прощании с Андреевым
Олег Меньшиков устроил скандал на прощании с Владимиром Андреевым

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок