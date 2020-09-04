Актера Бориса Клюева проводили в последний путь аплодисментами

В Москве прощаются с народным артистом России Борисом Клюевым. Он ушел из жизни в минувший вторник. На панихиду в Малом театре, в котором актер проработал полвека, собрались близкие, друзья и сотни поклонников его творчества. Чтобы отдать дань памяти, люди с самого утра выстроились в огромную очередь. Ученики говорят, что без него будет пусто. А коллеги — что будет не хватать его обаяния и интеллекта.

Народный артист России Борис Клюев скончался 1 сентября после продолжительной болезни. Ему было 76 лет. Похоронят актера в Москве на Троекуровском кладбище.