Актера Бориса Клюева проводили в последний путь аплодисментами
Близкие, друзья и сотни поклонников творчества народного артиста России собрались на панихиду в Малом театре, в котором актер проработал полвека.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / АГН Москва; 5-tv.ru
В Москве прощаются с народным артистом России Борисом Клюевым. Он ушел из жизни в минувший вторник. На панихиду в Малом театре, в котором актер проработал полвека, собрались близкие, друзья и сотни поклонников его творчества. Чтобы отдать дань памяти, люди с самого утра выстроились в огромную очередь. Ученики говорят, что без него будет пусто. А коллеги — что будет не хватать его обаяния и интеллекта.
Народный артист России Борис Клюев скончался 1 сентября после продолжительной болезни. Ему было 76 лет. Похоронят актера в Москве на Троекуровском кладбище.
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