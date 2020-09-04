Не дали уйти: Месси заявил, что остается в «Барселоне»

|
Молодцова Анна
92

Прославленный нападающий так и не смог договориться о расторжении контракта.

Не дали уйти: Месси заявил, что остается в «Барселоне»

Фото: www.globallookpress / Daisuke Nakashima

Аргентинский нападающий Лионель Месси объявил, что остается в каталонском клубе «Барселона» еще на сезон. О своем решении уйти футболист заявил в конце августа, однако в итоге он не смог договориться о расторжении контракта.

Как рассказал Месси в интервью изданию Goal, руководство клуба не отпустило его, сославшись на то, что форвард не уведомил о своем решении до 10 июня.

«Но 10 июня мы еще играли в чемпионате страны в разгар ужасного коронавируса. По этой причине мне придется остаться в клубе. Президент сказал мне, что единственный способ уйти — это заплатить отступные в размере 700 миллионов евро, а это невозможно», — признался Месси.

По его словам, можно было бы решить вопрос в судебном порядке, однако он бы никогда этого не сделал, так как по-настоящему любит «Барселону». При этом он заявил, что хочет выступать на самом высоком уровне, завоевывать титулы и соревноваться в Лиге Чемпионов.

«По крайней мере соревноваться, а не разваливаться так, как это было в Риме, Ливерпуле и Лиссабоне. Именно это и подтолкнуло меня к принятию решение об уходе», – сказал именитый футболист.

Лионель Месси является воспитанником «Барселоны», за которую выступает с 2003 года. В составе команды он становился десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов.

Ранее 5-tv.ru писал, что фанаты «Барселоны» потребовали не отпускать Месси из команды.

Читайте также

+14° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
75.18
-0.29 89.04
-0.10
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 сентября

Последние новости

1:41
Шойгу обвинил НАТО в стремлении милитаризировать Черноморский регион
1:15
Жена внука Пугачевой спела вместе с мужем на свадьбе — видео
0:56
Когда начнут массово вакцинировать москвичей? — ответ Собянина
0:33
«В городе N…»: Как Александра Ливанская стала звездой провинциальной журналистики
0:10
Неудачный день и беснующаяся нечисть: что нельзя делать 6 сентября
23:59
Массовая авария затруднила движение на Кутузовском проспекте в Москве — видео

Сейчас читают

Попросили уйти со сцены: Петросяну пришлось экстренно прервать выступление
Ширвиндт прокомментировал инцидент с Меньшиковым на прощании с Андреевым
Олег Меньшиков устроил скандал на прощании с Владимиром Андреевым

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок