Не дали уйти: Месси заявил, что остается в «Барселоне»

Аргентинский нападающий Лионель Месси объявил, что остается в каталонском клубе «Барселона» еще на сезон. О своем решении уйти футболист заявил в конце августа, однако в итоге он не смог договориться о расторжении контракта.

Как рассказал Месси в интервью изданию Goal, руководство клуба не отпустило его, сославшись на то, что форвард не уведомил о своем решении до 10 июня.

«Но 10 июня мы еще играли в чемпионате страны в разгар ужасного коронавируса. По этой причине мне придется остаться в клубе. Президент сказал мне, что единственный способ уйти — это заплатить отступные в размере 700 миллионов евро, а это невозможно», — признался Месси.

По его словам, можно было бы решить вопрос в судебном порядке, однако он бы никогда этого не сделал, так как по-настоящему любит «Барселону». При этом он заявил, что хочет выступать на самом высоком уровне, завоевывать титулы и соревноваться в Лиге Чемпионов.

«По крайней мере соревноваться, а не разваливаться так, как это было в Риме, Ливерпуле и Лиссабоне. Именно это и подтолкнуло меня к принятию решение об уходе», – сказал именитый футболист.

Лионель Месси является воспитанником «Барселоны», за которую выступает с 2003 года. В составе команды он становился десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов.

Ранее 5-tv.ru писал, что фанаты «Барселоны» потребовали не отпускать Месси из команды.