Восемь российских истребителей подняли на перехват бомбардировщиков ВВС США

Четыре истребителя Су-27 и четыре истребителя Су-30 были подняты на перехват трех бомбардировщиков ВВС США, которые сегодня приблизились к границе РФ в акватории Черного моря. Об этом сообщает национальный центр управления обороной России.

Известно, что это были стратегические бомбардировщики В-52Н, которые попали в радары средств контроля воздушного пространства Южного военного округа.

В воздухе все произошло в рамках международных договоренностей. Непрошенные гости удалились, а истребители вернулись на аэродромы базирования.