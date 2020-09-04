Восемь российских истребителей подняли на перехват бомбардировщиков ВВС США

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Светлана Шевченко
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Инцидент произошел в акватории Черного моря вблизи границы РФ.

Восемь российских истребителей подняли на перехват бомбардировщиков ВВС США

Фото: РИА Новости / Сергей Пивоваров

Четыре истребителя Су-27 и четыре истребителя Су-30 были подняты на перехват трех бомбардировщиков ВВС США, которые сегодня приблизились к границе РФ в акватории Черного моря. Об этом сообщает национальный центр управления обороной России.

Известно, что это были стратегические бомбардировщики В-52Н, которые попали в радары средств контроля воздушного пространства Южного военного округа.

В воздухе все произошло в рамках международных договоренностей. Непрошенные гости удалились, а истребители вернулись на аэродромы базирования.

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