Максим Галкин понял собственных родителей, когда отдал детей в первый класс

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Анастасия Шадская
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Двойняшкам Лизе и Гарри на днях исполнится по семь лет.

Фото, видео: Instagram @maxgalkinru

Юморист Максим Галкин продолжает познавать себя в роли отца двух школьников. Он разместил новые фото двойняшек Гарри и Лизы с Дня знаний в своем микроблоге в Instagram и рассказал, что начал лучше понимать всех родителей, включая собственных.

«В детстве я никогда не знал, что ответить своим родителям на вопрос: „Как сегодня было в школе?“. А теперь не понимаю, почему мои дети не могут развернуто ответить на мой», — пошутил он.

Instagram @maxgalkinru

Галкин обратился за советом к подписчикам, предложив рассказать, как на этот вопрос отвечают их собственные дети. Оказалось, что шоумен не одинок.

«Нормально, каша не вкусная была»;

«Мой говорит: „Никак“!»;

«Вопрос странный потому что. Надо ставить конкретный», — написали ему.

Пользователи сети просто обожают видео и фото маленьких наследников Галкина и певицы Аллы Пугачевой. Юморист часто делится рассказами об их домашних занятиях, а также смешными сценками с участием двойняшек. Так что новые фото не остались без внимания фанатов дружной парочки.

«Какие чудесные дети»;

«Такие они у вас славненькие, просто загляденье!»;

«Лиза уже клятву Гиппократа дает», — написали они в комментариях.

Гарри и Лиза Галкины появились на свет 18 сентября 2013 года от суррогатной матери. Родители занимаются их воспитанием сами и много времени уделяют развивающим играм, музыке, танцам и иностранным языкам. Так, маленькая Лиза неплохо говорит по-французски.

Ранее 5-tv.ru писал про первые впечатления детей Максима Галкина от школы.

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