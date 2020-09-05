Максим Галкин понял собственных родителей, когда отдал детей в первый класс
Двойняшкам Лизе и Гарри на днях исполнится по семь лет.
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Фото, видео: Instagram @maxgalkinru
Юморист Максим Галкин продолжает познавать себя в роли отца двух школьников. Он разместил новые фото двойняшек Гарри и Лизы с Дня знаний в своем микроблоге в Instagram и рассказал, что начал лучше понимать всех родителей, включая собственных.
«В детстве я никогда не знал, что ответить своим родителям на вопрос: „Как сегодня было в школе?“. А теперь не понимаю, почему мои дети не могут развернуто ответить на мой», — пошутил он.
Галкин обратился за советом к подписчикам, предложив рассказать, как на этот вопрос отвечают их собственные дети. Оказалось, что шоумен не одинок.
«Нормально, каша не вкусная была»;
«Мой говорит: „Никак“!»;
«Вопрос странный потому что. Надо ставить конкретный», — написали ему.
Пользователи сети просто обожают видео и фото маленьких наследников Галкина и певицы Аллы Пугачевой. Юморист часто делится рассказами об их домашних занятиях, а также смешными сценками с участием двойняшек. Так что новые фото не остались без внимания фанатов дружной парочки.
«Какие чудесные дети»;
«Такие они у вас славненькие, просто загляденье!»;
«Лиза уже клятву Гиппократа дает», — написали они в комментариях.
Гарри и Лиза Галкины появились на свет 18 сентября 2013 года от суррогатной матери. Родители занимаются их воспитанием сами и много времени уделяют развивающим играм, музыке, танцам и иностранным языкам. Так, маленькая Лиза неплохо говорит по-французски.
Ранее 5-tv.ru писал про первые впечатления детей Максима Галкина от школы.
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