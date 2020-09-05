Путин рассказал, что помогло России не пропустить «удары коронавируса»

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Алина Потёмкина
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Успешную практику, по словам российского лидера, стали перенимать и в других странах.

Путин рассказал, что помогло России не пропустить «удары коронавируса»

Фото: www.globallookpress.com / Fushion Medical Animation

Решение дать губернаторам российских регионов дополнительные полномочия для борьбы с коронавирусом позволило не задушить отечественную экономику в период пандемии и справиться с распространением болезни. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» рассказал президент РФ Владимир Путин.

«У нас огромная территория, самая большая территория в мире, и, конечно, очень разные условия жизни людей, очень разные условия функционирования экономики, разная структура этой экономики. Нельзя было всех под одну гребенку причесать. Это привело бы или к тому, что мы бы задушили вообще всю экономику, или пропустили удары коронавирусной инфекции», — отметил глава государства.

Кроме того, по его словам, практику России по наделению дополнительными полномочиями губернаторов в регионах стали успешно перенимать и другие страны.

«Это говорит о том, что мы слышим, видим друг друга, обмениваемся вот этими лучшими практиками», — подчеркнул президент.

Первая в мире вакцина против коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована в РФ 11 августа. Препарат был разработан Национальным исследовательским центром имени Гамалеи. Российский Минздрав объявил о запуске лекарственного средства в производство и выдал разрешение на проведения пострегистрационных исследований.

Ранее 5-tv.ru писал, что на «коронавирусные» выплаты россиянам выделят еще 56 миллиардов рублей.

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