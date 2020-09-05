Попросили уйти со сцены: Петросяну пришлось экстренно прервать выступление
Зрители незамедлительно покинули зал, где проходили съемки юмористического шоу.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков; Instagram@romanseleckiy_official, @indykina_olga
На ежегодном фестивале «Юморина» в Сочи произошел отнюдь не смешной инцидент. Выступление Петросяна на сцене концертного зала «Фестивальный» пришлось прервать из-за объявления эвакуации.
Ведущий шоу Юрий Аскаров по требованию охраны, попросил Петросяна и всех зрителей выступления незамедлительно удалиться, об этом Аскаров сообщил на своей странице в Instagram.
Юмористы и поклонники выполнили требование и, оказавшись в коридоре, принялись фотографироваться друг с другом. Сам Евгений Петросян в своем аккаунте поделился несколькими кадрами с Владимиром Винокуром и Кларой Новиковой.
«В зале никаких угроз не нашли, видимо, кто-то нахулиганил, позвонив в полицию. К сожалению, у нас есть и такие деятели. Но юмор выручает», — передает комментарий шоумена vokrug.tv.
Фестиваль сатиры, пародий и миниатюр «Юморина» проводится уже почти пятьдесят лет. В съемках шоу принимают участие такие мэтры комедии как: Евгений Петросян, Владимир Винокур, Елена Воробей, Елена Степаненко и другие.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Евгений Петросян с молодой возлюбленной проводят отпуск.
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