Глава ДНР приказал ударить по инженерным сооружениям Украины у линии разграничения

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Нюра Незванова
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Денис Пушилин подписал указ об уничтожении незаконно возведенных Незалежной сооружений.

Глава ДНР приказал ударить по инженерным сооружениям Украины у линии разграничения

Фото: www.globallookpress.com / Petro Poroshenko

Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин подписал распоряжение об уничтожении незаконно возведенных Незалежной инженерных сооружениях, сообщает пресс-служба Донецкой народной республики.

Имеются ввиду траншеи, вырытые украинскими военными недалеко от поселка Шумы. Работы велись после 22 июля, то есть уже после согласования дополнительных мер по усилению режима прекращения огня.

«В этой связи официально заявляю, что в соответствии с пунктом „е“ дополнительных мер мною принято решение издать приказ об открытии огня по незаконно возведенным инженерным сооружениям в районе населенного пункта Шумы», — сказано в указе.

Пушилин заранее оповестил украинскую сторону о готовящихся действиях, чтобы избежать человеческих жертв и срыва перемирия. Он призвал украинскую сторону обеспечить отсутствие личного состава в назначенное время в данном месте.

По словам главы самопровозглашенной республики, они хотят «только соблюдения достигнутых договоренностей».

Украина с 2014 года проводит военные действия в Донбассе, жители которого отказались признавать итоги госпереворота и новую власть в Киеве. Вопросы перемирия и прекращения огня стороны периодически обсуждаются в Минске.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ФСБ пресекла попытку спецслужб Украины похитить лидера народного ополчения Донбасса.

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