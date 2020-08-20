ФСБ пресекла попытку спецслужб Украины похитить лидера народного ополчения Донбасса

Сотрудники ФСБ сорвали планы Киева — похитить одного из лидеров ДНР. Задержания прошли в Москве. Все подозреваемые — россияне, которые работали на СБУ, а руководил ими Андрей Байдала — украинский военнослужащий известный под псевдонимом «Швед». В Донбассе он проходит по ряду уголовных дел, в том числе, за организацию убийства бывшего главы ДНР.

Подробности в видеосюжете Валентина Трушнина.