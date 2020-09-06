Жена внука Пугачевой спела вместе с мужем на свадьбе — видео

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Молодцова Анна
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Модель Алена Краснова решила составить конкуренцию своему супругу-музыканту Никите Преснякову.

Фото, видео: Instagram @alenaakrasnova

Супруга Никиты Преснякова Алена Краснова похвасталась вокальными данными. Вместе со своим мужем девушка выступила на свадьбе у друзей, исполнив песню Zombie ирландской рок-группы The Cranberries.

На видео, которая Краснова разместила в сторис на своей странице в Instagram, она в нежно-розовом коротком платье стоит рядом с супругом на сцене и вполне профессионально исполняет композицию, двигаясь в такт музыке. Возможно, для девушки это стало дебютным выступлением на публике. Как бы то ни было, совместное пение супругов вызвало восторг гостей, которые аплодисментами поддержали звездную пару.

К слову, модель часто выходит в свет вместе со своим мужем и делится кадрами семейной идиллии. Так, недавно супруги стали участниками оригинальной фотосессии, повторив знаменитые образы главных героев фильма Федерико Феллини «Сладкая жизнь». Поклонники восхищаются тем, что пара все делает вместе, и постоянно оставляют комментарии, что Алена и Никита очень походят друг к другу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Никита Пресняков ловко катается на скейте.

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