Супруга Никиты Преснякова Алена Краснова похвасталась вокальными данными. Вместе со своим мужем девушка выступила на свадьбе у друзей, исполнив песню Zombie ирландской рок-группы The Cranberries.

На видео, которая Краснова разместила в сторис на своей странице в Instagram, она в нежно-розовом коротком платье стоит рядом с супругом на сцене и вполне профессионально исполняет композицию, двигаясь в такт музыке. Возможно, для девушки это стало дебютным выступлением на публике. Как бы то ни было, совместное пение супругов вызвало восторг гостей, которые аплодисментами поддержали звездную пару.

К слову, модель часто выходит в свет вместе со своим мужем и делится кадрами семейной идиллии. Так, недавно супруги стали участниками оригинальной фотосессии, повторив знаменитые образы главных героев фильма Федерико Феллини «Сладкая жизнь». Поклонники восхищаются тем, что пара все делает вместе, и постоянно оставляют комментарии, что Алена и Никита очень походят друг к другу.

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