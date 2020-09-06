«Шоу на шоу»: Винокур показал подробности эвакуации с фестиваля в Сочи
Во время выступления Евгения Петросяна на «Юморине» зрителей и артистов попросили спешно покинуть зал из-за сообщения о минировании.
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Фото, видео: ТАСС / Геодакян Артем; Instagram @vladimir_vinokur
Владимир Винокур в новом видео подробно показал, как проходила эвакуация с концертного зала «Фестивальный» в Сочи, где он выступал в рамках ежегодного фестиваля «Юморина». Ролик с места событий юморист выложил на своей странице в Instagram.
Инцидент произошел 5 сентября. На кадрах видно, что Винокур должен был выйти на сцену после номера Евгения Петросяна. Однако ведущий шоу Юрий Аскаров в момент выступления последнего попросил его и всех зрителей немедленно выйти из зала по требованию охраны. Юмористы восприняли ситуацию спокойно и принялись фотографироваться со зрителями в коридоре.
Также Винокур показал, как он коротал время с Евгением Петросяном и Кларой Новиковой, пока охрана обследовала здание. Из ролика становится понятно, что артисты не теряли время зря во время вынужденной паузы, умудряясь шутить и рассказывать друг другу смешные истории.
В итоге все закончилось благополучно: угроза минирования оказалась ложной, и зрители вернулись на свои места, а артисты – на сцену. Юрий Аскаров разрядил обстановку с помощью юмора и затем объявил Владимира Винокура.
Подписчики юмориста, внимательно следившие за событиями, порадовались, что все обошлось. Некоторые посетовали, что это все происки хулиганов, а другие заявили, что юмор спасает в любой ситуации.
«Слава Богу, что все хорошо!»;
«Хорошо, что все обошлось»;
«Шоу на шоу», – пошутили пользователи.
Ранее 5-tv.ru писал, что Евгений Петросян рассказал о своих возрастных изменениях.
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