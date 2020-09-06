В России разработали план по восстановлению экономики после кризиса

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Виктория Андреева
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Первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов рассказал, при каком условии будет утвержден проект.

Фото, видео: Depositphotos / everythingposs; 5-tv.ru

План по восстановлению экономики России после затяжного кризиса на фоне пандемии коронавируса готов и будет утвержден в ближайшее время. Об этом в интервью ТАСС сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

По словам государственного деятеля, документ рассмотрят и примут как только будет готов прогноз социально-экономического развития в сентябре 2020 года.

«Он (план по восстановлению экономики — Прим.ред.) закончен. Его надо синхронизировать с прогнозом, поэтому он до сих пор не утвержден, поскольку прогноз еще дорабатывается, [вносятся] последние штрихи. Он будет идти параллельно с прогнозом», — добавил Белоусов.

Базовый проект плана по восстановлению российской экономики был представлен президенту РФ Владимиру Путину 2 июня. После тщательного изучения, он был принят за основу и отправлен на доработку.

В пятницу, 4 сентября, глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что положительная динамика развития экономики страны будет наблюдаться уже в 2021 году. В тот же день пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков доложил, что президент приступил к изучению окончательного варианта документа, и в данный момент его пункты обсуждаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин провел встречу с главами регионов, где обсудил экономическую обстановку в субъектах после ситуации с коронавирусом.

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