Мария Захарова извинилась за шутку о снимке со встречи Трампа и Вучича

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Виктория Андреева
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Официальный представитель МИД РФ ответила на пост сербского политика Марко Джурича.

Мария Захарова извинилась за шутку о снимке со встречи Трампа и Вучича

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

Представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление сербской стороны, воспринявшей ее пост о встрече президента Александра Вучича с американским коллегой Дональдом Трампом крайне негативно.

«Прошу прощения, но мой пост был неверно истолкован! Единственное, что в нем содержалось — неприятие высокомерного отношения со стороны „исключительных“. Протокольные уловки стали одним из приемов, на которые регулярно идут американские чиновники, чтобы искусственно создать видимость собственной исключительности. А это неприемлемо», — уточнила представитель МИД РФ.

Facebook @maria.zakharova.167

5 сентября Захарова опубликовала на странице в Facebook пост, где поиронизировала по поводу фото со встречи двух политиков. Дипломат тонко намекнула Вучичу, что сидеть перед коллегой на стуле словно на допросе не подобает. Для наглядности внизу она прикрепила скриншот легендарной сцены «нога на ногу» из фильма «Основной инстинкт».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мария Захарова назвала политику Германии по ситуации с блогером Алексеем Навальным «двойной игрой».

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