Захарова: Берлин тормозит процесс расследования ситуации с Навальным

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова главы МИД ФРГ Хайко Мааса, который заявил, что Россия должна в ближайшие дни предпринять шаги по расследованию инцидента с Навальным, иначе «последует реакция Германии и ее партнеров».

Мария Захарова опубликовала пост в Facebook, где обратила внимание немецких властей на то, что Москва передала запрос Генпрокуратуры РФ в правительство ФРГ по делу блогера еще 27 августа, но ответа не получила.

«Пока уверенности в том, что в Германии не ведут двойную игру нет, ведь Управление юстиции Берлина, которое отвечает за рассмотрение вопросов оказания правовой помощи, только в пятницу получило от властей ФРГ запрос Генпрокуратуры России. Где же эта „срочность“, на которой Вы настаиваете?» — написала Захарова.

Facebook @maria.zakharova.167

Официальный представитель МИД РФ также отметила, что как раз-таки «срочности» очень не хватаем немецкой стороне, которая «изучает запрос, а решение об одобрении будет приниматься в случае необходимости по согласованию с компетентными федеральными органами».

По мнению Марии Захаровой, не торопясь с ответом, Берлин сам тормозит процесс расследования.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета Томск — Москва. Экипаж воздушного судна совершил вынужденную посадку в Омске, где блогера на скорой помощи увезли в местную больницу. Навальный поступил в реанимацию в тяжелом состоянии, позже его ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Омские медики ядов и их следов в организме блогера не обнаружили. По их версии, у мужчины произошло нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое понижение сахара в крови.

22 августа Навального вывезли в Германию, где положили в берлинскую клинику «Шарите». 2 сентября правительство Германии заявило о том, что Навальный якобы был отравлен веществом из группы «Новичок». В частности, в документе шла речь о том, что во взятых у блогера образцах были выявлены: «недвусмысленные доказательства химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы «Новичок». Однако ни что за образцы были исследованы, ни что именно обнаружено — само вещество или его следы, или последствия воздействия вещества, в документе не указано.