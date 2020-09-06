Толпа протестующих из нескольких десятков тысяч человек подошла к резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко, которая расположена во Дворце независимости в Минске, сообщает корреспондент ТАСС.

Как сообщает корреспондент «Известий», Здание охраняют десять бронетранспортеров. Также на подходе к резиденции лидера республики стоят правоохранители со щитами, выстроены ограждения и установлены водометы.

По оценкам очевидцев, в центре Минска собралось не менее 100 тысяч человек. Люди распределились по всему проспекту Независимости.

Также в столице республики наблюдаются проблемы с мобильным интернетом и сотовой связью. Оператор А1 сообщал, что пропускная способность сети была снижена по требованию властей.

Протесты в Белоруссии продолжаются уже почти месяц, с 9 августа. Поводом для них послужило несогласие граждан республики с итогами президентских выборов. Согласно официальным данным, Александр Лукашенко победил с 80% голосов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в центральные районы Минска доставили военную спецтехнику.