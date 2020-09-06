Боевые машины, водометы и прочую спецтехнику заметили в центральных районах Минска: у площади Независимости и Октябрьской площади, а также на Партизанском проспекте. Кадры с места событий публикует Telegram-канал TUT.BY.

Сегодня, 6 сентября, в столице Белоруссии проходит «Марш единства». Протестующие настаивают на переизбрании главы государства, поскольку не согласны с победой Александра Лукашенко, набравшего более 80% голосов. Сторонники оппозиции считают, что истинным лидером является бывший кандидат Светлана Тихановская. По данным белорусского МВД, уже задержаны порядка десяти человек.

С целью предотвращения погромов в центральных районах города дежурят бойцы спецподразделений и сотрудники полиции. Сообщается, что площадь Независимости перекрыта со всех сторон. По периметру Октябрьской площади натянута колючая проволока.

В настоящее время митингующие вышли на улицы города. Организованные колонны несут плакаты, бело-красно-белые флаги и периодически выкрикивают лозунги в знак протеста против состоявшихся выборов.

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