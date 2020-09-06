Женщину на восьмом месяце беременности зверски убили в Ленобласти

Зверское убийство беременной женщины расследуют полицейские в Кудрово Ленинградской области.

Как стало известно 5-tv.ru, погибшую обнаружили в квартире на улице Строителей.

На теле женщины эксперты зафиксировали многочисленные гематомы, повреждения головы, рук и ног.

Мужчина, который проживал вместе с погибшей, рассказал, что она состояла на учете в наркологическом центре. Женщина находилась на восьмом месяце беременности.

По факту трагедии проводится проверка.