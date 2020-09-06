Женщину на восьмом месяце беременности зверски убили в Ленобласти
| Нюра Незванова Криминал 481
Тело погибшей обнаружили в одном из домов в Кудрово.
Фото: www.globallookpress.com /Michael Weber IMAGEPOWER;
Зверское убийство беременной женщины расследуют полицейские в Кудрово Ленинградской области.
Как стало известно 5-tv.ru, погибшую обнаружили в квартире на улице Строителей.
На теле женщины эксперты зафиксировали многочисленные гематомы, повреждения головы, рук и ног.
Мужчина, который проживал вместе с погибшей, рассказал, что она состояла на учете в наркологическом центре. Женщина находилась на восьмом месяце беременности.
По факту трагедии проводится проверка.
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