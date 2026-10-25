Российские подразделения атакуют Белозерское сразу с нескольких направлений

Российские подразделения продолжают наступление на Добропольском направлении и расширяют зону контроля вокруг Сергеевки. Основной целью на этом участке называется Белозерское.

Сейчас в евростолицах лихорадочно ищут варианты, как бы примкнуть к переговорам по Украине. Идет кастинг на пост переговорщика, кого Москва стерпит — может, итальянку Мелони, фина Стубба или чеха Павела? Перебирают из пустого в порожнее.

Официальные представители ЕС, те, кто по должности обязан вести переговоры, себя полностью дискредитировали в глазах Москвы.

Но эта их возня говорит о том, что в Европе понимают, за кем остается поле боя и у кого достаточно силы, чтобы диктовать свои условия.

Об этом репортаж корреспондента «Известий» Александра Сафиулина с передовой.

Российские войска продолжают наступление на всех участках фронта.

После освобождения Доброполья группировка «Центр» расширяет зону контроля вокруг Сергеевки, основная цель на направлении — Белозерское. Наши расчеты ФПВ активны на основной трассе в населенный пункт.

Фактически город окружен с трех сторон, но это только начало основного штурма — основной укрепрайон — многоэтажки в центральной части, за которые ВСУ будут цепляться до последнего. Но после освобождения Первомайского наши подразделения атакуют укрепления врага с нескольких сторон.

Враг из последних сил цепляется за крупные города на самой границе ДНР и Днепропетровской области, понимая: дальше поля, держать оборону просто негде, открывается тот самый оперативный простор для масштабного наступления наших сил.

«Находят дом с БПЛА — уничтожить просто позицию — хорошо, но самое весомое во всем этом — это операторы. Выбегают на улицу, а там уже как сидят наши ребята», — рассказал боец 80-го отдельного разведывательного батальона «Спарта» 51-й армии группировки войск «Центр» с позывным «Вежливый».

Боец 80-го отдельного разведывательного батальона «Спарта» рассказывает о методах борьбы с расчетами ФПВ противника — самое ценное сейчас не укрепления и средства поражения, а пилоты и инженеры врага, которых готовят в рядах ВСУ, между их позициями заранее строятся специальные ходы и пути сообщения.

«Рыть очень сильно любят, между домами и улицами у них сообщения. Из него выход и идут проходы», — пояснил инженер-сапер 80-го отдельного разведывательного батальона «Спарта» 51-й армии группировки войск «Центр» с позывным «Егерь».

Все передвижения внимательно и подробно фиксируются нашими подразделениями. Для уничтожения особенно непростых позиций привлекают наших бойцов спецподразделений.

Кроме помощи пехоте в уничтожении укреплений, бойцы спецназа постоянно выполняют свои особые задачи. Так, при штурме Доброполья группа «Ханкуля» должна была перекрыть одну из трасс снабжения.

«Отрезали, получается, противника. Они заводили своих диверсантов, у которых стояла задача — переодеться в нашу форму и ходить пакостить», — рассказал командир группы 3-й бригады спецназа группировки войск «Центр» с позывным «Ханкуль».

Хозяйничать на нашей территории врагу не дали. Наоборот, выследили и уничтожили группы, которым предстояло проникнуть в глубину нашего тыла.

«Какие-то прорывы бывают, контрдействия противника на опасных участках — направлениях, сам выдвигаюсь», — рассказал заместитель командира отряда 3-й бригады спецназа группировки войск «Центр» с позывным «Скала».

Заместитель командира отряда спецназа 3-й бригады группировки «Центр» с позывным «Скала» сначала готовит своих бойцов на полигоне, а после, при необходимости, вместе с ними действует на передовой.

«Очередная попытка и очередной заход по захвату дома, зачистке территории, очень бойцам спецподразделений приходится прочищать дорогу нашим штурмовикам, действуют так же, как и на БЗ, таких проходов за день у них десятки», — подытожил корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

Прямо сейчас очередные группы спецназа в небе и на земле активно участвуют в штурме последнего укрепрайона ВСУ на севере ДНР — города Белозерское. После падения этого населенного пункта держать оборону врагу на этом участке фронта будет фактически негде. Дорога в Днепропетровскую область будет открыта.

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