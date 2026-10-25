Песков заявил, что речи о визите Трампа в Москву пока не идет

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 17 0

Продолжается работа над организацией трехсторонних переговоров.

Когда Трамп приедет в Москву

Фото: www.globallookpress.com/Tierney L Cross -Pool via CNP

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Речи о визите президента США Дональда Трампа в Москву пока нет. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости.

Ранее в Петербурге состоялись переговоры российского лидера Владимира Путина со спецпредставителем главы Белого дома Стивом Уиткоффом. Президент РФ передал благодарность Трампу за внимание к работе над завершением конфликта на Украине.

Президент США и его жена Мелания Трамп уделяют особенное внимание этой теме, в особенности — гуманитарным направлениям. По итогам визита обе стороны заявили о разработке нового раунда трехсторонних переговоров.

Хотя Трамп и не планирует визит в Россию, его отношения с Путиным явно укрепились. Причем настолько, что главарь киевского режима Владимир Зеленский воспринимает это, как личную обиду. Ранее в беседе с журналистами АВС он демонстративно отказался давать моральную оценку дружбе лидеров США и РФ. О том, же, что испортило его собственные отношения с Трампом, он скромно умолчал.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
80.54
-0.59 90.24
-0.90
🧙‍♀Гороскоп на сегодня, 25 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:12
Главное — не опоздать: как подготовить дачу и участок к первым заморозкам
7:55
Наступление к Белозерскому усиливается, пока Европа ищет место за столом переговоров
7:50
Песков заявил, что речи о визите Трампа в Москву пока не идет
7:33
Моржонок-сирота с Аляски преодолел более 6 тысяч километров и нашел новый дом
7:10
Тиран Иванцов и секта под Пермью: что объединяет две жуткие истории издевательств
6:55
«Вы — идиоты»: что Каддафи предсказывал Европе перед гибелью

Сейчас читают

Один человек погиб и еще 10 пострадали при массированной атаке БПЛА на Белгород
«Логика не сходится»: эксперт объяснил загадку исчезновения Усольцевых
Не свалиться в депрессию: Роспотребнадзор дал советы по режиму дня осенью
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео