Речи о визите президента США Дональда Трампа в Москву пока нет. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости.

Ранее в Петербурге состоялись переговоры российского лидера Владимира Путина со спецпредставителем главы Белого дома Стивом Уиткоффом. Президент РФ передал благодарность Трампу за внимание к работе над завершением конфликта на Украине.

Президент США и его жена Мелания Трамп уделяют особенное внимание этой теме, в особенности — гуманитарным направлениям. По итогам визита обе стороны заявили о разработке нового раунда трехсторонних переговоров.

Хотя Трамп и не планирует визит в Россию, его отношения с Путиным явно укрепились. Причем настолько, что главарь киевского режима Владимир Зеленский воспринимает это, как личную обиду. Ранее в беседе с журналистами АВС он демонстративно отказался давать моральную оценку дружбе лидеров США и РФ. О том, же, что испортило его собственные отношения с Трампом, он скромно умолчал.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.