Видео момента ДТП с 8 автомобилями на трассе «Кавказ» в Ингушетии

В социальных сетях опубликовано видео жесткого ДТП на трассе «Кавказ» в республике Ингушетия. По предварительным данным, около полуночи на автодороге возле села Яндыри столкнулись порядка восьми автомобилей.

Как сообщил ТАСС собственный источник, в результате инцидента один человек скончался. Также, согласно пока не подтвержденной информации, в результате инцидента есть пострадавшие.

Информация уточняется. На месте происшествия работают экстренные службы.