Видео момента ДТП с 8 автомобилями на трассе «Кавказ» в Ингушетии
По предварительным данным, в результате аварии один человек погиб.
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Фото, видео: ТАСС / Антон Ваганов, ВКонтакте @golos_dagestan
В социальных сетях опубликовано видео жесткого ДТП на трассе «Кавказ» в республике Ингушетия. По предварительным данным, около полуночи на автодороге возле села Яндыри столкнулись порядка восьми автомобилей.
Как сообщил ТАСС собственный источник, в результате инцидента один человек скончался. Также, согласно пока не подтвержденной информации, в результате инцидента есть пострадавшие.
Информация уточняется. На месте происшествия работают экстренные службы.
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