Козловский бросил Зуеву ради Акиньшиной?

Возможный роман Данилы Козловского и Оксаны Акиньшиной обсуждают в сети. Актеров заметили во время романтического ужина в Бодруме в Турции. По словам очевидцев, знаменитости сидели в ресторане, обнимались и «выглядели как пара», пишет Telegram-канал Peopletalk.

Скептики предположили, что появившаяся информация — фейк, призванный привлечь внимание общественности к фигуре Козловского в преддверии премьеры его фильма. Telegram-канал «Закулисье» указал, что полученные сведения — не пиар-акция. Как заявили авторы поста, заслуженный артист оставил мать появившейся в марте дочки Ольгу Зуеву (снимавшуюся в фильмах «Тренер», «На районе», «Солт»), и больше полугода встречается с Акиньшиной. Роман якобы случился на съемках фильма «Чернобыль», который поставил Козловский.

Уточняется, что Зуева осталась жить в Нью-Йорке, тогда как актер и режиссер вернулся в Россию. Он не оставляет наследницу и выстраивает отношения с тремя детьми Акиньшиной.

Ранее 5-tv.ru писал, что Данила Козловский пожаловался на тяготы отцовства.