Козловский бросил Зуеву ради Акиньшиной?
В сети сообщили о романе актера с коллегой после того, как застукали пару во время совместного отдыха.
Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova
Возможный роман Данилы Козловского и Оксаны Акиньшиной обсуждают в сети. Актеров заметили во время романтического ужина в Бодруме в Турции. По словам очевидцев, знаменитости сидели в ресторане, обнимались и «выглядели как пара», пишет Telegram-канал Peopletalk.
Скептики предположили, что появившаяся информация — фейк, призванный привлечь внимание общественности к фигуре Козловского в преддверии премьеры его фильма. Telegram-канал «Закулисье» указал, что полученные сведения — не пиар-акция. Как заявили авторы поста, заслуженный артист оставил мать появившейся в марте дочки Ольгу Зуеву (снимавшуюся в фильмах «Тренер», «На районе», «Солт»), и больше полугода встречается с Акиньшиной. Роман якобы случился на съемках фильма «Чернобыль», который поставил Козловский.
Уточняется, что Зуева осталась жить в Нью-Йорке, тогда как актер и режиссер вернулся в Россию. Он не оставляет наследницу и выстраивает отношения с тремя детьми Акиньшиной.
Ранее 5-tv.ru писал, что Данила Козловский пожаловался на тяготы отцовства.
Читайте также
77%
0.41 89.48
0.44
Нашли ошибку?