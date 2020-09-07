В Кремле отреагировали на пост Захаровой о «допросе» Вучича у Трампа

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Виктория Андреева
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На днях официальный представитель МИД РФ подвергла критике отношение американского президента к коллеге из Сербии.

Фото, видео: www.globallookpress.com / MFA Russia Press Service; 5-tv.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал публикацию официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о визите лидера Сербии Александра Вучича в Белый дом.

Как известно, в ней дипломат указала на то, как высокомерно по отношению к сербскому коллеге вел себя президент США Дональд Трамп. Но сторонники Вучича восприняли это как личную обиду.

По словам Пескова, в результате инцидента действительно возникло «недопонимание в связи с некоторыми формулировками». Однако Кремль рассчитывает, что ни у кого не останется сомнений в уважении России к Сербии и, в частности, к ее руководству.

«Сербский народ — это братский для нас народ. Абсолютно все без исключения в руководстве РФ, на экспертном уровне являются приверженными сторонниками дальнейшего развития нашего партнерства. Я знаю, что моя коллега принесла извинения», — сказал Песков в рамках ежедневного брифинга с журналистами.

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что МИД РФ делает очень многое для развития и укрепления отношений с сербской стороной. Кроме того, всегда защищает интересы коллег на международной арене.

«Что касается эмоционального фона, то, здесь, наверное, можно сказать, что в нашей европейской культуре, если говорить о рассадке международных мероприятий, нам, конечно, гораздо ближе круглый стол короля Артура», — подытожил государственный деятель.

5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru рассказал, как отреагировала Сербия на шутку Марии Захаровой о встрече Александра Вучича и Дональда Трампа.

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