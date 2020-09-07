Кому из россиян с 1 октября поднимут зарплаты на 3%?

Осенью 2020 года зарплаты россиян, работающих в бюджетных организациях, вырастут на 3%. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ был опубликован в понедельник, 7 сентября, на сайте правовой информации.

«Федеральным государственным учреждениям […] принять меры по увеличению с 1 октября 2020 года на 3% обеспечиваемой за счет федерального бюджета оплаты труда», — говорится в тексте указа.

Из него же следует, что индексация затронет сотрудников федеральных государственных органов, казенных, бюджетных и автономных учреждений, а также гражданских служащих военных частей.

В августе 2020 года члены партии «Единая Россия» выступили с предложением увеличить оклад работников бюджетных организаций на 70%. В Министерстве труда инициативу в целом поддержали, но напомнили о неких проблемах с реализацией данного проекта. В частности, в ведомстве заметили, что данный вопрос невозможно решить без дополнительной отраслевой проработки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Госдуме предложили повысить стипендии студентам до прожиточного минимума.