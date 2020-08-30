«Деньги в стране есть»: всем студентам могут повысить стипендии до 11 тысяч рублей

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Алина Потёмкина
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Увеличить размер выплат учащимся вузов до уровня прожиточного минимума предложили в Госдуме.

«Деньги в стране есть»: всем студентам могут повысить стипендии до 11 тысяч рублей

Фото: www.globallookpress.com © Komsomolskaya Pravda

Повысить стипендии студентов до уровня прожиточного минимума предложил депутат Госдумы, зампред комитета по образованию Олег Смолин, пишет URA.RU.

По его словам, даже после того, как Россия потратила из федерального бюджета около трех триллионов рублей на поддержку населения в период пандемии коронавируса, у государства есть средства на нужды студентов.

«Повышение студенческих стипендий до прожиточного минимума (10 843 рубля — Прим. ред.), если речь идет о госвузах и успевающих студентах, потребует максимум 200 миллиардов. Деньги в стране есть», — заявил Смолин.

Провести повышение стипендий, по его мнению, можно в течение трех лет поэтапно. Кроме того, парламентарий предложил вернуть систему начисления стипендий, существовавшую во времена СССР. Тогда отличники получали больше, чем хорошисты и троечники.

Ранее 5-tv.ru писал, в каких регионах могут повысить стипендию до уровня зарплаты.

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