ТОП-8 простых способов стать красивее

Помните, в советской киносказке «Морозко» героиня Инны Чуриковой Марфуша пытается стать красивее с помощью свеклы? Результат получился, мягко говоря, на любителя. Существуют куда более простые и действенные способы стать краше в глазах окружающих. 5-tv.ru в честь Всемирного дня красоты выделил восемь способов стать красивее, прибегая лишь к услугам матушки-природы и хитростям.

Пейте больше воды

Несмотря на богатый выбор напитков, для человеческого организма нет ничего лучше обычной воды. Она благоприятно действует на работу внутренних органов и приводит в порядок самый большой из них — кожу. Потребляя больше воды, вы увлажняете и оздоровляете свою кожу естественным путем. Специалисты рекомендуют выпивать до восьми кружек в день. Придерживаясь такого совета, здоровый цвет лица вам обеспечен.

Скорректируйте питание

Часто потребление жирной и сладкой пищи приводит к высыпаниям на коже и аллергическим реакциям. Однако больше остальных достается кишечнику, для корректной работы которого человеку необходимо употреблять миску овощей каждый день. Содержащаяся в овощах клетчатка улучшает функционирование кишечника.

Питание влияет на здоровье кожи. Фото: ИТАР-ТАСС/ Михаил Метцель

Сладости в виде кексов, печенья и пирожных следует иногда заменять на сухофрукты. Вяленая клубника, финики и банановые чипсы не только принесут вам удовольствие, но и не скажутся на состоянии кожи. Вместе с тем потребление обычных сладостей вроде шоколада или тортов часто приводит к проблемам с кожей.

Высыпайтесь

Специалисты утверждают, что лучше всего ложиться спать до 22:00. Более поздний сон приводит к недосыпанию, а за ним — мешкам под глазами и плохому самочувствию. Для придания лицу свежести достаточно отрегулировать режим сна.

Избавьтесь от очков или замените их на более стильные

Минуло то время, когда очки уродовали людей, делая их похожими на председателей ЖКХ. Сегодня очки могут стать полноценным аксессуаром, вокруг которого можно создать отдельный образ.

Фото: Zuma\TASS

Желая украсить внешний вид, задумайтесь о смене очков на более стильные. В ином случае замените их на линзы. А вот прятать лицо под «бабушкиной» или просто скучной оправой точно не стоит. Используйте необходимость в очках себе на пользу.

Сделайте новую прическу

Известно, прическа меняет человека. Визит к грамотному мастеру поможет найти новый образ. Самый яркий тому пример — эксперименты звезд. Артисты часто меняют имидж, то и дело появляясь на публике с новой прической. Именно она, а не новая пара туфель или пиджак формируют образ звезды.

Яркая смена имиджа благодаря прическе на примере Кристины Орбакайте. Фото: Instagram @orbakaite_k

Приведете в порядок ногти на руках и ногах

Долгое время в моде были длинные ногти с ярким рисунком. Сегодня, по словам Сергея Зверева, это антитренд. Современные модные тенденции сфокусированы на естественной красоте.

Для следования новым веяниям вам достаточно держать ногти в чистоте. Яркий лак и вызывающий принт ушли в прошлое. Что касается длины, то Сергей Зверев считает, что нарощенные ногти вышли из моды. На их место пришли короткие, но натуральные.

Найдите свой цвет

Отыскав «свой» цвет, вы всегда будете выглядеть лучшим образом. Ориентируйтесь по оттенку кожи и волос. Добавляйте контрастности в образы или опробуйте однотонную одежду. Не забывайте и о своем темпераменте. Меланхоликам и флегматикам часто идут пастельные тона, а вот холерики с сангвиниками лучшим образом смотрятся в одежде ярких цветов.

Найдя подходящий оттенок, вы сделайте свой образ уникальным. Отныне вы уже не затеряетесь в толпе, ведь ваш имидж продуман до мелочей.

Скорректируйте осанку

Самым простым шагом к естественной красоте может стать прямая осанка. Ровная, красивая спина придает человеку образ сильной личности. Вместе с тем кривая спина говорит о вашей неуверенности в себе. Такой человек не вызывает доверия, а его внутренняя красота скрыта от глаз окружающих за согнутой в вопросительном знаке спиной.

Красивая осанки — самый простой способ стать привлекательнее. Сильные и уверенные в своих силах личности традиционно пользуются куда большим успехом в обществе, нежели закомплексованные и скрытные персоны.