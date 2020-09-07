«Наступает эра мягкой силы» — Матвиенко об участии женщин в конкурсе «Лидеры России»
Суперфинал флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» стартовал в Подмосковье.
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Фото, видео: РИА Новости / Екатерина Лызлова; 5-tv.ru
В Подмосковье стартовал суперфинал конкурса «Лидеры России». Это соревнования среди управленцев — флагманский проект президентской платформы «Россия — страна возможностей».
Три сотни финалистов прошли сложнейший отбор, в наставниках у них были топ-менеджеры крупных компаний и даже члены правительства.
«Я к наставничеству отношусь очень серьезно. Вижу свою задачу в первую очередь в том, чтобы дать подопечному как можно больше практики, в том числе в разработке, продвижении и реализации совершенно конкретных проектов. Поддержка конкурса на самом высоком уровне доказывает, что именно люди — главный приоритет, жизненно необходимый для динамичного развития нашей страны», — рассказал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Спикер Совета Федерации призвала женщин активнее участвовать в борьбе за лидерство.
«Я точно уверена, что мир уже устал от брутальной мужской политики. Поэтому сейчас наступает эра мягкой силы, где особая роль будет у женщин, более склонных к дипломатии в принятии решений», — заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.
Победителей конкурса назовут этим вечером. 100 финалистов получат грант один миллион рублей на образование, а также смогут сами выбрать себе наставника.
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