Пора запасаться: в России подорожают подсолнечное масло и семечки
Ведущие аналитики бьют тревогу из-за низкой урожайности подсолнечников.
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Цены на подсолнечное масло и семечки в России могут резко вырасти из-за скудного урожая подсолнечника в 2020 году, передает РИА Новости со ссылкой на отчет центра «СовЭкон».
Согласно аналитическим прогнозам, всего за сезон удастся собрать не более 11,8 миллиона тонн маслосемян, что на 23% ниже показателя прошлого года. Таким образом, нынешний урожай станет самым низким с 2017 года (10,5 миллиона тонн).
Эксперты полагают, что причиной резкого снижения показателя урожайности подсолнечника может быть засушливый весенне-летний период. Они также отмечают, что на южных территориях России и на Северном Кавказе сбор урожая сократиться до 3,3 миллиона тонн, что почти на треть ниже прошлогоднего результата. Снижение урожайности маслосемян прогнозируется и в других регионах страны, что неизбежно приведет к «росту цен взрывными темпами».
Уточнялось, что на начало сентября 2020 года стоимость одной тонны маслосемян в среднем составляла 22,5 тысячи рублей. Ожидается, что в ближайшее время она может вырасти еще на 20%.
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