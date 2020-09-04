Эксперт высказался о рекордном повышении цен на овсянку

В России цены на овсянку достигли своего исторического максимума. Как сообщает РБК, неблагоприятные погодные условия в Сибири привели к тому, что в опте цены на овсяные хлопья выросли примерно на треть.

Так, если в прошлом году закупочная стоимость хлопьев «Геркулес» (тип продукции) достигала 19,7 тысяч рублей за одну тонну, то в этом году она составляет уже 26,8 тысяч рублей, по данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).

Тем не менее, сильно беспокоиться по этому поводу не нужно, считает директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«Я здесь ничего не вижу страшного. К сожалению, действительно, это сезонная проблема урожая. Главное, чтобы не было фатального снижения урожая, как было в 2010 году во время жары, когда Алтайский край практически не дал гречку. Тогда у нас было повышение цены на гречку чуть ли не в три раза», — заявил эксперт в беседе с RT.

По его словам, произойдет «вялотекущее временное повышение» цен на овсянку, но это будут «десятые, если не сотые доли процента». По мнению Остапковича, ситуация стабилизируется, поскольку данный продукт не является «настолько дефицитным» товаром.

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