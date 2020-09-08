Госуслуги по-новому: более 300 услуг в онлайн-формате представят к 2024 году

В ближайшие несколько лет Единый портал Госуслуг предоставит пользователям еще как минимум триста современных онлайн -сервисов.

«У нас в планах обеспечить 300 услуг в течение трех лет, примерно 120 — это федеральные и 180 — региональные и муниципальные. Они сейчас представлены на портале, но когда мы говорим о новой услуге — подразумеваем, что не требуется очного посещения», — сообщил ТАСС глава Минкомсвязи Максут Шадаев.

Например, уже сейчас планируют запустить эксперимент по работе с крупнейшими порталами поиска вакансий. Соискатели, зарегистрированные на Госуслугах, бесплатно получат право электронной подписи и прямо на сайте смогут заключать трудовые договоры.

По словам разработчиков, если удастся решить все технические проблемы, проект может заработать уже до конца этого года.