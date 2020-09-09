Путин проверил восстановление Иркутской области после наводнения

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Президент РФ провел переговоры по видеосвязи с жителями и властью региона.

Фото, видео: ТАСС / Николай Полыскалов; 5-tv.ru

Президент сегодня инспектировал восстановление Тулуна - этот иркутский поселок сильно пострадал от наводнения в прошлом году. По видеосвязи Владимир Путин общался с местной властью и жителями.

Вопросов много — сколько построено, чего, выдерживаются ли сроки, довольны ли люди? Корреспондент Дмитрий Зименкин выделил главное. Подробнее о восстановлении региона смотрите в видеосюжете. 

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