Мишустин оценил спад экономики в России после пандемии

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Премьер-министр РФ выступил на Московском финансовом форуме.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев, 5-tv.ru

Спад экономики в России оказался не таким глубоким, как в других странах. С этими словами премьер Михаил Мишустин обратился к участникам Московского финансового форума. Сегодня в столице обсуждают восстановление финансового благополучия страны после пандемии. 

У российского правительства сейчас есть четкие ориентиры, как двигаться дальше, где важно сосредоточить основные усилия. Президент определил национальные цели развития на ближайшие 10 лет. Нам предстоит запустить новый инвестиционный цикл. Для этого, например, предполагается создание комплексного механизма поддержки крупных инвестпроектов.

Благоприятный прогноз подтвердил и министр финансов Антон Силуанов. На стратегической сессии форума он заявил, что дефицит бюджета в этом году будет меньше ожидаемого — около четырех процентов ВВП. Силуанов отметил: в России восстанавливается потребительский спрос. Безработица возвращается на докризисный уровень.



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