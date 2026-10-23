Прощание с ведущим «Вестей» Михаилом Пономаревым состоялось в Москве

Причиной смерти 57-летнего журналиста стал инфаркт.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Телеканал "78"; 5-tv.ru
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В Москве состоялось прощание с ведущим «Вестей» на РТР Михаилом Пономаревым. Кадры публикует 5-tv.ru.
Проститься с ведущим пришли коллеги по работе, родные и близкие. Церемония прошла в закрытом формате.
Причиной смерти ведущего стал инфаркт.
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