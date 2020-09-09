Арзамасова потрясена чередой смертей Печерниковой, Клюева и Колтакова

Известная артистка Елизавета Арзамасова почтила память недавно ушедших из жизни актеров: Бориса Клюева, Ирины Печерниковой и Сергея Колтакова. Размышлениями на тему трагических событий артистка поделилась в Instagram, сопроводив текст фотографией узкой улочки неизвестного города.

«В последнее время, да что там — в последние дни, ушли из жизни артисты, которых мне, нам, будет очень не хватать — по-актерски и по-человечески», — написала звезда «Папиных дочек».

Она отметила, что не стала публиковать посвященные покинувшим этот мир артистам посты, поскольку о смертях и так много писали в СМИ.

«Возраст, когда теряешь коллег и знакомых, приходит гораздо позже, но я многих увидела и полюбила на съемочной площадке в очень раннем детстве. Я рано стала смотреть взрослое кино и знала эти лица, будто лица родных», — рассказала Арзамасова.

Артистка сообщила, что буквально на днях вспоминала о Сергее Колтакове, с которым снималась в фильме «Трепалов и Кошелек», но кинолента так и не вышла на экраны. По признанию звезды «Папиных дочек», она искренне восхищалась известным артистом.

«Светлая им память», — написала актриса в адрес недавно ушедших из жизни знаменитостей.

Instagram @liza_arzamasova

Также артистка призналась, что ей очень тяжело подобрать подходящие слова к столь трагическим событиям.

25-летняя Лиза Арзамасова прославилась в 12-летнем возрасте, снявшись в роли девочки-отличницы Галины Сергеевны в сериале «Папины дочки». Недавно стало известно, что артистка встречается с известным фигуристом Ильей Авербухом.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Елизавета Арзамастова похвасталась молодо выглядящей мамой.