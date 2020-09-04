Звезда сериала «Папины дочки», актриса Елизавета Арзамасова обожает делиться с поклонниками трогательными снимками «из сундука». В особенности «живыми» кадрами, сделанными в момент пика эмоций. Именно поэтому ее фото нередко заставляют фолловеров пустить слезу.

Не исключением стал нежный снимок в обнимку с мамой — Юлией Викторовной. На нем — две очаровательные красотки стоят, прильнув к руке рука. Арзамасова-старшая закрыла глаза от наслаждения мигом единения с наследницей, а Лиза — счастливо улыбается.

«Мам», — подписала пост актриса и поставила смайлик в виде большого сердечка.

Instagram @liza_arzamasova

Поклонники Арзамасовой незамедлительно отметились в комментариях. Кто-то писал сочинения о прекрасном образе мамы актрисы. Кто-то утверждал, что фигуристу Илье Авербуху, с которым у звезды серьезный роман, несказанно повезло с будущей тещей. Она не просто добра и нежна, но и удивительно моложава.

«Какие красивые девочки! Просто глаз не отвести!»

«И с невестой, и с тещей Авербуху точно повезло!»

«Мама и дочка — одно лицо… Удивительные красотки!»

«Илюша, наверное, не налюбуется никак! Обе хороши!» — писали поклонники звезды.

Впрочем, несмотря на любовь к общению в соцсетях, сообщения с упоминанием возлюбленного Арзамасова проигнорировала.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Елизавета Арзамасова впервые опубликовала совместные кадры с Ильей Авербухом.