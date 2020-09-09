Лера Кудрявцева показала умилительное видео с играющей двухлетней дочкой

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Софья Зуева
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Двухлетней Маше легко даются развивающие игры, что приводит ее известную маму в восторг.

Фото, видео: Instagram @leratv

Телеведущая Лера Кудрявцева, несмотря на плотный график работы, старается как можно больше времени уделять своей наследнице — двухлетней Маше. И как любая мама, она очень гордится достижениями своего ребенка. Так, артистка похвасталась в Instagram новым видео с дочкой, увлеченной развивающими играми.

Задачки приносят маленькой Маше нескрываемое удовольствие. Ролик привел в восторг фанатов Кудрявцевой.

«С помощью эмоций они выражают свои чувства. И если они так радуются, значит, им все понятно и легко»;

«Маленькая куколка»;

«Такой прелестный ребенок», — написали пользователи социальной сети.

Instagram @leratv

Лера Кудрявцева была замужем трижды. Маша родилась в третьем браке артистки с хоккеистом Игорем Макаровым в 2018 году. Также у 49-летней звезды тридцатилетний сын Жан от первого брака. Весной 2018 года он подарил артистке внука, который старше своей тети на два месяца.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Лера Кудрявцева рассказала о состоянии матери после перенесенного инсульта.

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