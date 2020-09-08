«Прогнозов никаких» — Кудрявцева о состоянии матери после инсульта

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Татьяна Меркер
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Телеведущая собирается перевезти маму из Крымской областной больницы в столичную клинику.

«Прогнозов никаких» — Кудрявцева о состоянии матери после инсульта

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Телеведущая Лера Кудрявцева не так давно перенесла большое потрясение, узнав, что у ее матери случился инсульт.

Женщина отдыхала в крымской Алуште, когда ночью у нее подскочило давление, и потребовалась госпитализация. Сейчас состояние матери Кудрявцевой стабилизировалось, и врачи наконец одобрили ее перевоз в столичную клинику из Крымской областной больницы имени Семашко, о чем сообщила сама Лера Starhit.ru

«Прогнозов пока по-прежнему никаких. Очень помогает сейчас рекомендациями Малышева Елена Васильевна, поэтому надеемся, что все будет хорошо», — поделилась знаменитость.

Instagram @leratv

О случившемся с мамой в конце августа поведала Кудрявцева в интервью 5-tv.ru. Она посетовала, что надолго запомнит 2020-й год и отнюдь не с лучей стороны, после чего объявила о состоянии матери на многомиллионную аудиторию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Кудрявцевой передала привет госпитализированной бабушке в трогательном видео.

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«Прогнозов никаких» — Кудрявцева о состоянии матери после инсульта

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