Телеведущая Лера Кудрявцева не так давно перенесла большое потрясение, узнав, что у ее матери случился инсульт.

Женщина отдыхала в крымской Алуште, когда ночью у нее подскочило давление, и потребовалась госпитализация. Сейчас состояние матери Кудрявцевой стабилизировалось, и врачи наконец одобрили ее перевоз в столичную клинику из Крымской областной больницы имени Семашко, о чем сообщила сама Лера Starhit.ru

«Прогнозов пока по-прежнему никаких. Очень помогает сейчас рекомендациями Малышева Елена Васильевна, поэтому надеемся, что все будет хорошо», — поделилась знаменитость.

Instagram @leratv

О случившемся с мамой в конце августа поведала Кудрявцева в интервью 5-tv.ru. Она посетовала, что надолго запомнит 2020-й год и отнюдь не с лучей стороны, после чего объявила о состоянии матери на многомиллионную аудиторию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Кудрявцевой передала привет госпитализированной бабушке в трогательном видео.