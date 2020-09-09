Почему аптеки могут исчезнуть с первых этажей жилых домов
По мнению Роспотребнадзора, торговые точки должны иметь отдельную площадку для разгрузки и стационарный навес.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе, 5-tv.ru
В России могут закрыться все аптеки, расположенные в жилых домах. В Роспотребнадзоре предложили ввести в СанПин новое требование — торговые точки должны иметь отдельную площадку для разгрузки и стационарный навес. А по существующим нормам, делать это под окнами квартир запрещено.
В Минэкономразвития к предложению отнеслись скептически. Судя по заключению которое попало в распоряжение «Известий», требование сочли избыточным. Ведь большинство аптек расположены именно в жилом секторе и их закрытие неминуемо приведет к росту цен, а лекарства исчезнут из шаговой доступности.
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